Convocati Sampdoria, le scelte di Giampaolo per il Bologna: 5 assenze

Convocati Sampdoria per il Bologna: le scelte di Giampaolo in vista del match di domani sera. Ben cinque gli assenti

Sono 23 i blucerchiati scelti da Marco Giampaolo per il match contro il Bologna. La Sampdoria dovrà fare a meno di cinque calciatori in vista del match in programma domani sera al Dall’Ara: Andrea Conti, Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal, Manolo Gabbiadini e Sebastian Giovinco. Ecco l’elenco completo dei precettati:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Magnani, Murru, Somma, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Quagliarella, Supriaha.