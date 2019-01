Convocati Sampdoria-Udinese: Giampaolo senza Caprari e Barreto

Convocati Sampdoria-Udinese, numerose assenze per il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo: out anche Sala

Convocati Sampdoria-Udinese, sono 22 i calciatori selezionati da Marco Giampaolo per la sfida in programma alle ore 18.00. Il tecnico blucerchiato dovrà fare i conti con l’assenza del lungodegente Marco Caprari, ma non solo: out anche Edgar Barreto e Jacopo Sala. C’è Manolo Gabbiadini, che ha già esordito contro la Fiorentina nell’ultimo turno.

Ecco l’elenco completo dei calciatori selezionati da Marco Giampaolo per il confronto con i friulani: Audero, Belec, Rafael, Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Regini, Tavares, Tonelli, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Saponara, Vieira, Defrel, Gabbiadini, Kownacki, Quagliarella