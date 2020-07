Convocati Torino, le scelte di Longo per la gara con il Verona

Convocati Torino, Longo dirama l’elenco dei 22 giocatori chiamati questa sera a fronteggiare il Verona per chiudere il discorso salvezza

Convocati Torino, Longo dirama l’elenco dei 22 giocatori chiamati questa sera a fronteggiare il Verona per chiudere il discorso salvezza, come riporta Corriere dello sport. Gara in programma questa sera alle 21:45, 37 punti per il Toro, 45 per il Verona.

PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani. DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Celesia, De Silvestri, Ghazoini, Lyanco, Nkoulou, Singo. CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Greco, Meite, Rincon. ATTACCANTI: Belotti, Edera, Millico, Verdi, Zaza.