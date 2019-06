Copa America 2019, Scaloni: «L’Argentina sa quello che vuole» – VIDEO

Copa America 2019, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni parla alla vigilia della sfida contro la Colombia. Le sue parole

Intervenuto i conferenza stampa alla vigilia del match contro la Colombia, Lionel Scaloni – ct dell‘Argentina – ha presentato così l’esordio dell’albiceleste in Copa America.

Le sue parole: «Da quando siamo insieme, non abbiamo mai avuto così tanto tempo per lavorare. Siamo felici e fiduciosi, sappiamo bene cosa vogliamo. Dovremo scendere in campo con la giusta calma, giocate come sappiamo e tenere comunque a mente che si tratta di una partita di calcio. I ragazzi dovranno mantenere il sangue freddo… se lo faranno, di sicuro sarà una grande partita per loro. Prenderemo ogni precauzione, ma come ha detto Nico – e io sono d’accordo con lui – dovremo giocare il nostro calcio. Dobbiamo pensare più noi che agli avversari. Ovviamente dovremo essere preparati, ma siamo pienamente consapevoli di tutto ciò».