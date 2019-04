Copa America 2019, streaming e diretta TV: dove vederla

Il Brasile ospiterà dal 14 giugno al 7 luglio la Copa America 2019: dove vedere le partite in TV e streaming

Il 7 giugno con la sfida fra il Brasile e la Bolivia prenderà il via ufficialmente la Copa America 2019, la 46ª edizione del torneo continentale del CONMEBOL che vedrà il suo atto conclusivo il 7 luglio nella finale che si giocherà al Maracanã di Rio de Janeiro, lo stadio che ha ospitato anche la finale dei Mondiali 2014.

Al torneo prenderanno parte 12 Nazionali: le 10 affiliate alla Confederazione sudamericana più 2 invitate dall’AFC, la Confederazione asiatica, ovvero il Giappone e il Qatar, recente vincitore della Coppa d’Asia e Paese ospitante dei Mondiali del 2022. Le squadre sono state suddivise in 3 gironi, poi si procederà con quarti di finale, semifinali e finale.

Girone A: Brasile, Bolivia, Venezuela, Perù Girone B: Argentina, Colombia, Paraguay, Qatar Girone C: Uruguay, Ecuador, Giappone, Cile

Copa America 2019: dove vederla in tv e streaming

I diritti televisivi del torneo brasiliano non sono stati ancora assegnati in Italia ad alcuna emittente televisiva. Il licenziatario MP & Silva prima dell’inizio della competizione si occuperà di trovare un accordo con un broadcaster per trasmettere tutte le partite anche in Italia. Troverete su questa pagina tutti gli aggiornamenti appena ci saranno delle novità.