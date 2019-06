Copa America 2019, Copa America 2019, Zapata si prepara a Messi: «So cosa significa…». Il difensore prima della sfida con l’Argentina

Va in scena questa sera l’esordio dell’Argentina di Leo Messi nella Copa America. L’albiceleste di Scaloni sfida la Colombia nella primissima in Brasile. Cristian Zapata, difensore del Milan e della Colombia, ha presentato così la sfida contro il fuoriclasse del Barcellona e compagni.

Le sue parole: «Sappiamo cosa significhi avere questi giocatori davanti, sono i migliori al mondo. Sarò per noi un incentivo a scendere in campo… e fare tutto al meglio delle nostre possibilità, sia individualmente sia come squadra, che è la cosa più importante»