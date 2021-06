In Brasile si gioca la Copa America 2021: il tabellone della manifestazione con tutte le partite in programma

Inizialmente programmata per il 2020, la Copa America di calcio è stata rinviata al 2021, con un iter molto simile a quello di Euro 2020. Copa America 2021: ad ospitare la manifestazione sarà il Brasile, questo in seguito alla rinuncia della Colombia, il Paese del Sud America che avrebbe dovuto organizzarla. Per motivi legati alla pandemia da Covid-19, anche l’Argentina ha declinato l’invito a subentrare.

Dalla prossima edizione la Copa America si disputerà con cadenza quadriennale, questo per l’esigenza di allineare i calendari internazionali, e, nella fattispecie le competizioni per Nazionali in Sudamerica con quelle europee organizzate dall’UEFA.

Le squadre e la formula

Alla Copa America 2021 parteciperanno le 10 Nazionali iscritte alla CONMEBOL: Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perù, Cile, Bolivia. ci saranno le due Nazionali della Confederazione asiatica (AFC), Australia e Qatar, che inizialmente avrebbero dovuto prender parte alla manifestazione. In considerazione di questo, i 3 gironi sono stati ridotti a 2 da 5 squadre ciascuno: il Gruppo A (Zona Sur) e il Gruppo B (Zona Norte).

Gironi Copa America 2021

Tramite sorteggio, tenutosi il 3 dicembre 2019 a Cartagena, le 10 squadre partecipanti alla Copa America 2021 sono state suddivise in due Gironi:

GIRONE A

Argentina

Bolivia

Uruguay

Cile

Paraguay

GIRONE B

Colombia

Brasile

Venezuela

Ecuador

Perù

Le prime 4 squadre di ciascun girone si qualificano alla fase ad eliminazione diretta, che comincia con i quarti di finale.

Date e orari

La Copa America 2021 è iniziata il 13 giugno, con la gara inaugurale fra il Brasile, vincitore dell’ultima edizione, e il Venezuela, valida per il Girone B. Le partite della fase a gironi si disputeranno 2 al giorno in due fasce orarie: alle 23.00 e alle 02.00 italiane. Dai quarti di finale, invece, gli orari varieranno.

Gli stadi

Le gare della Copa America 2021 si disputeranno in 5 stadi differenti, tutti dislocati in Brasile:

Rio de Janeiro, Stadio Maracanã (capienza: 74738 spettatori) ;

; Brasilia, Stadio Nazionale Mané Garrincha (capienza: 72788 spettatori) ;

; Rio de Janeiro, Stadio Olimpico Nilton Santos (capienza: 46931 spettatori);

Cuiabá, Arena Pantanal (capienza: 41390 spettatori);

Goiânia, Stadio Olimpico (capienza: 13.500 spettatori).

Calendario Copa America 2021

Fase a Gironi

1ª giornata

GIRONE B

Domenica 13 giugno, ore 23.00, Brasilia, Brasile-Venezuela 3-0

Lunedì 14 giugno, ore 02.00, Cuiabá, Colombia-Ecuador 1-0

GIRONE A

Lunedì 14 giugno, ore 23.00, Rio de Janeiro, Argentina-Cile 1-1

Martedì 15 giugno, ore 02.00, Goiânia, Paraguay-Bolivia 3-1

2ª giornata

GIRONE B

Venerdì 18 giugno, ore 02.00 Rio de Janeiro, Brasile-Perù

Sabato 19 giugno, ore 23.00, Goiânia, Colombia-Venezuela

GIRONE A

Venerdì 18 giugno, ore 23.00, Cuiabá, Cile-Bolivia

Sabato 19 giugno, ore 02.00, Brasilia, Argentina-Uruguay

3ª giornata

GIRONE B

Domenica 20 giugno, ore 23.00, Rio de Janeiro, Venezuela-Ecuador

Lunedì 21 giugno, ore 02.00, Goiânia, Colombia-Perù

GIRONE A

Lunedì 21 giugno, ore 23.00, Cuiabá, Uruguay-Cile

Martedì 22 giugno, ore 02.00, Brasilia, Argentina-Paraguay

4ª giornata

GIRONE B

Mercoledì 23 giugno, ore 23.00, Goiânia, Ecuador-Perù

Giovedì 24 giugno, ore 02.00, Rio de Janeiro, Brasile-Colombia

GIRONE A

Giovedì 24 giugno, ore 23.00, Cuiabá, Bolivia-Uruguay

Venerdì 25 giugno, ore 02.00, Brasilia, Cile-Paraguay

5ª giornata

GIRONE B

Domenica 27 giugno, ore 23.00, Goiânia, Brasile-Ecuador

Domenica 27 giugno, ore 23.00, Brasilia, Venezuela-Perù

GIRONE A

Martedì 29 giugno, ore 02.00, Rio de Janeiro, Uruguay-Paraguay

Martedì 29 giugno, ore 02.00, Cuiabá, Bolivia-Argentina

Quarti di finale

Venerdì 2 luglio, ore 23.00, sede da definire, 2B-3A (Q1)

Sabato 3 luglio, ore 02.00, sede da definire, 1B-4A (Q2)

Domenica 4 luglio, ore 00.00, sede da definire, 2A-3B (Q3)

Domenica 4 luglio, ore 03.00, sede da definire, 1A-4B (Q4)

Semifinali

Martedì 6 luglio, ore 01.00, sede da definire, Q1 vs Q2 (S1)

Mercoledì 7 luglio, ore 03.00, sede da definire, Q3 vs Q4 (S2)

Finale 3° posto

Sabato 10 luglio, ore 02.00, sede da definire, perdente S1-perdente S2

Finale 1° posto