Copa America, l’arbitro spiega l’espulsione a Messi: «Ha colpito duramente Medel»

La rissa tra Lionel Messi e Gary Medel ha fatto discutere durante la sfida di Copa America tra Argentina e Cile, l’arbitro spiega le espulsioni

Nonostante fosse la finalina per il 3°/4° posto ha fatto molto discutere la conduzione di gara di Mario Diaz de Vivar durante Argentina-Cile di Copa America. L’espulsione a Lionel Messi ha provocato clamore e polemiche nella terra natia così da costringere il fischietto paraguaiano a dare spiegazioni

«Affrontare l’avversario in un episodio accaduto quando la palla non era più in gioco, dandogli un forte colpo con la spalla. Aver colpito brutalmente con il petto e il braccio l’avversario, venendo contenuto dai suoi compagni di squadra»