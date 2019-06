Luis Muriel è uscito nel primo tempo di Colombia-Argentina per un infortunio al ginocchio: niente rottura del crociato ma una lesione al collaterale – ore 12.05

Luis Muriel lascia il ritiro della sua Colombia. L’attaccante di proprietà del Siviglia ha lasciato il campo dopo 13 minuti dall’inizio del match con l’Argentina. Come confermato dal presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun a Win Sports, il giocatore ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro e lascerà il ritiro della Colombia. Probabile stop forzato di almeno 2 mesi.

Copa America, Muriel esce infortunato: si teme la rottura del crociato – ore 10

Nella bella vittoria, all’esordio in Copa America, della Colombia sull’Argentina c’è spazio anche per il dramma per i Cafeteros. Al 14′ Luis Muriel ha lasciato il campo dopo uno scontro di gioco con Leandro Paredes, che nel tentativo di rubare la palla ha agganciato la gamba sinistra dell’avversario buttandolo a terra.

Sostituito da Roger Martínez, è stato poi trasportato in ospedale per effettuare la necessaria risonanza magnetica, che nelle prossime ore ufficializzerà i dettagli dell’infortunio: si teme la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Copa America sicuramente terminata e lungo stop in vista.