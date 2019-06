Copa America, Santander si prepara per la sfida al Qatar – VIDEO

Federico Santander si sta allenando con il suo Paraguay per l’esordio in Copa America contro il Qatar

Due i giocatori del Bologna convocati per la Copa America 2019 in Brasile. Federico Santander con il Paraguay ed Erik Pulgar con il Cile. L’attaccante rossoblù si sta allenando con la sua Nazionale in vista dell’esordio di domani sera alle 21.00 contro il Qatar.

Per vedere invece Erik Pulgar all’opera bisognerà aspettare la notte tra il 17 e il 18 giugno quando i cileni scenderanno in campo contro il Giappone.