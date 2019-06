Copa America, Zapata show contro l’Argentina: il gol del colombiano – VIDEO

Inizia benissimo l’avventura della Colombia in Copa America: Argentino battuta grazie alle reti di Martinez e Zapata

La Colombia non batteva l’Argentina da ben 12 anni, dal 2007. Nello specifico, in Copa America, l’ultima vittoria della Colombia sull’Albiceleste risaliva al 1999. Questa notte ha rotto il trend e grazie alle reti di Martinez e all’atalantino Zapata ha iniziato come meglio non poteva la Copa America.

Primo tempo incolore da parte degli argentini (Dybala e Lautaro sono rimasti in panchina), poi nella ripresa hanno subito l’onda dei Cafeteros. Prima Martinez e poi Zapata (con una bellissima azione iniziata e finalizzata da lui) hanno inguaiato gli uomini di Scaloni.