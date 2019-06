Coppa America, ancora sorprese. Il Giappone ferma l’Uruguay

La Coppa America continua a stupire: nella notte il Giappone del giovane Miyoshi ha fermato sul 2-2 l’Uruguay

L’affascinante Coppa America è sempre stata ricca di sorprese. Non è da meno questa edizione, con Brasile e Argentina che vanno a singhiozzo e le “piccole” in grado di stupire. La gara di stanotte tra Uruguay e Giappone non è stata da meno. Un ricco 2-2 con la squadra di Tabarez costretta addirittura a rimontare due volte lo svantaggio.

Koji Miyoshi è stato il protagonista assoluto dei nipponici: un gol per tempo per il giocatore di 22 anni in forza allo Yokohama Marinos. Sfortunatamente per lui e compagni, la rete del pareggio di Gimenez a metà secondo tempo condannerà, salvo sorprese clamorose, il Giappone all’eliminazione.