Coppa America, estasi Colombia. Delusione Argentina, siamo alle solite

L’Argentina di Messi e Aguero cade al debutto in Coppa America contro la Colombia. Decisivi Martinez e Duvan Zapata

L’Argentina continua ad essere l’eterna incompiuta del calcio mondiale. Al debutto in Coppa America arriva una dolorosa sconfitta contro la Colombia. Uno degli avversari più quotati per la vittoria finale, vero, ma non si vede ancora quel decisivo scatto che l’Albiceleste dovrebbe fare.

A niente è servito il talento di Messi, Aguero, Di Maria, Lo Celso, Paredes. La palla è rotonda e i diretti concorrenti sono stati più affamati. Martinez prima e Duvan Zapata poi (conosciuto bene dalle nostre parti), hanno segnato il successo colombiano. Per l’Argentina, adesso, subito una competizione in salita.