Coppa America, stilata la top 11. Quante conoscenze italiane!

Coppa America, la federazione stila la top 11 della competizione. Tantissime facce già viste nel campionato italiano

Sulla Coppa America è calato il sipario da pochi giorni. A trionfare è stato il Brasile, davanti a tutti i propri tifosi. La competizione ha regalato un ottimo spettacolo in tutto il suo arco, tra conferme e belle sorprese. La federazione ha successivamente stilato la top 11, composta dai migliori durante queste settimane.

In un semplice quanto efficace 4-3-3, sono tantissime le vecchie conoscenze del campionato italiano. La porta non può che essere difesa da Alisson, pronto a guidare Dani Alves, Gimenez, Thiago Silva e Trauco. Mediana di qualità e fisico composta da Vidal, Paredes in regia e Arthur. Tridente tecnico: James Rodriguez, Guerrero e Everton. Tanta gente che è passata dalla Serie A, a testimonianza di come il calcio nostrano sia sempre di altissima qualità.