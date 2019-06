Coppa D’Africa, Salah non si ferma più. Obiettivo en plein

Coppa D’Africa, Salah trascina l’Egitto con il Congo. Dopo la Champions League, il giocatore vuole anche la competizione continentale

Momo Salah non ha proprio voglia di andare in vacanza. Dopo aver regalato al Liverpool l’incredibile gioia con la vittoria della Champions League, l’attaccante vuole rendersi protagonista anche in Coppa D’Africa. E, ovviamente, sta rispettando le attese. L’Egitto gira tutto intorno a lui: la squadra è costruita per far rendere al meglio l’ex romanista che non delude mai.

Nella gara di ieri contro il Congo è arrivata la rete che ha spianato la strada per i suoi. La selezione si è assicurata il passaggio del turno e, adesso, Salah pensa in grande. Perché non coronare una stagione praticamente perfetta con la vittoria della tanto desiderata Coppa D’Africa? Lui, di certo, ce la metterà tutta.