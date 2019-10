Coppa d’Asia horror per Honda: sconfitta per 14-0 contro l’Iran

Keisuke Honda si era proposto per giocare a Milan e United, entrambe in difficoltà, ma ieri la sua Cambogia ha preso 14 goal dall’Iran

Keisuke Honda si era offerto al Milan in qualità di allenatore. Dopo aver visto, però, i risultati dell’ex attaccante sulla panchina della Cambogia è molto probabile che nessuna squadra al mondo pensi a lui per offrirgli una panchina.

La nazionale cambogiana è incappata, infatti, in una vera e propria raffica di goal, perdendo con un risultato più rugbistico che calcistico. In Coppa d’Asia ha perso per 14-0 contro l’Iran. Non un bel biglietto da visita.