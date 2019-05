Coppa del Re: quest’anno il Barcellona ha sofferto il Valencia

Il Valencia, che affronterà il Barcellona in Coppa del Re, è imbattuto in stagione contro i catalani. Valverde ha sofferto l’approccio di Marcelino.

Questa sera Barcellona e Valencia si giocano al Benito Villamarin la finale di Coppa del Re. Marcelino è imbattuto in stagione contro Valverde, con 2 pareggi. I catalani, soprattutto al Mestalla, hanno sofferto il basso e accorto 442 con cui “Los Murcielagos” sono soliti schierarsi in non possesso.

Il Valencia ha infatti una difesa posizionale che ricorda quelle del calcio italiano, tant’è che Marcelino è visto come l’allenatore più italiano della Liga. Sarà decisiva, tanto per cambiare, la creatività di Messi.