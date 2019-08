Coppa Italia 2019/2020: cambiano le sedi delle partite di Genoa e Sampdoria. I rossoblu affrontano l’Entella, la Doria il Crotone

Lavori in corso al Ferraris di Genova. Lo stadio è stato sottoposto ad alcuni lavori di restyling, e non sarà pronto prima del 25 agosto, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Cambio di sede, quindi, per le partite di Coppa Italia di Genoa e Sampdoria, valide per il terzo turno eliminatorio. Il Genoa giocherà a Chiavari contro l’Entella, mentre la Doria farà visita al Crotone.