Coppa Italia, Crotone-Samp 1-3: solito Quagliarella, in gol anche Maroni. La squadra di mister Di Francesco avanza

La Samp avanza in Coppa Italia superando a domicilio un buon Crotone. I pitagorici passano infatti in vantaggio in avvio con Molina, ma subiscono poi la rimonta della squadra di mister Di Francesco.

Nel finale di prima frazione i blucerchiati rispondono infatti con Caprari, quindi è un rigore trasformato da Quagliarella a ribaltare la sfida. A metà ripresa chiude i giochi la rete del 3-1 siglata da Maroni.