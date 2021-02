Coppa Italia, i tabù da sfatare di Cristiano Ronaldo e Lukaku

Juventus-Inter sarà inevitabilmente la sfida fra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, entrambi alla ricerca di un gol per migliorare le rispettive statistiche

Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku sono i protagonisti più attesi della semifinale di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Entrambi hanno dei tabù da sfatare.

Cristiano Ronaldo, infatti, ha segnato quattro gol in nove sfide contro l’Inter in carriera, tuttavia nessuno di questi è arrivato allo Stadium: tre al Meazza tra Serie A e Coppa Italia e una all’Old Trafford con il Manchester United in Champions League.

Dal suo arrivo all’Inter, invece, Romelu Lukaku non ha né trovato il gol né servito assist in tre sfide contro la Juventus in tutte le competizioni: ha sempre preso parte ad almeno una rete contro tutte le formazioni affrontate almeno quattro volte da quando veste nerazzurro.