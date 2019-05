Coppa Italia, il trofeo è uno snodo fondamentale anche in ottica Europa

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta può diventare fondamentale in ottica Europa League per tutte le pretendenti

È il giorno della verità per Lazio e Atalanta. Le due compagni sono pronte a darsi battaglia sul prato dell’Olimpico per aggiudicarsi la Coppa Italia. Sarebbe la settima per i biancocelesti, la seconda per gli orobici. Una serata che vale tutta una stagione, forse più per gli uomini di Inzaghi. Gli altalenanti risultati ottenuti in campionato l’hanno allontanata dall’Europa, e quale migliore occasione di quella imminente per conquistare un piazzamento. Al contrario la Dea ha il destino nelle sue mani: tutto dipenderà dalle ultime due giornate di campionato.

Spettatrici interessate tutte le squadre che stanno lottando per giocare l’Europa League l’anno prossimo. Nel caso in cui vincesse la Lazio tutto rimarrebbe invariato. Se l’Atalanta dovesse trionfare, e tenere il quarto posto da qui alla fine del campionato, si aprirebbe un nuovo posto per la competizione. Di conseguenza la quinta e la sesta classificata andrebbero direttamente ai gironi, mentre la settima disputerebbe il turno preliminare.