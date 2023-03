Corea del Sud, Kim si scusa: «Sono crollato mentalmente»

Le parole di Kim Min-Jae, difensore centrale del Napoli e della Corea del Sud, sullo sfogo dopo la partita contro l’Uruguay

Kim Min-Jae, tramite un post pubblicato su IG, si è scusato per quanto accaduto al termine di Corea del Sud–Uruguay. Di seguito le dichiarazioni del difensore del Napoli.

PAROLE – «Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno, ma sono state travisate. Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione. Sono crollato mentalmente e ho avuto uno sfogo. Mi scuso ancora e chiedo ai tifosi di sostenerci sempre».