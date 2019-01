I tifosi del Bologna rispondono alle accuse di razzismo nei confronti di Kean nella gara di Coppa Italia contro l Juventus

Nella partita di Coppa Italia tra Bologna e Juventus, sono partiti alcuni cori razzisti indirizzati nei confronti di Kean. Tuttavia, i tifosi felsinei hanno voluto sottolineare che gli “uh” di ieri sera non sono stati a sfondo razzista. A questo proposito, il Centro Bologna Club ha preso posizione in merito alle notizie uscite su tutti i principali quotidiani italiani e ha invitato il club a difendere «l’immagine civile della propria tifoseria, nonché del buon nome della città». I tifosi del Bologna hanno quindi esposto una nota ufficiale nel quale si scrive: «Facendo riferimento a quanto riportato in telecronaca, scritto dai quotidiani e dai siti specializzati circa gli ululati razzisti partiti dai tifosi del Bologna all’indirizzo del giocatore Kean il Centro Bologna club, vista l’infondatezza di quanto accusato (gli “uuuuu”, erano semplici sfottò verso i tifosi che accompagnavano ogni azione offensiva della propria squadra con lo stesso ‘verso’), chiede una immediata smentita».