Cori contro il Napoli: tutti squalificati gli Under15 della Juve

Stangata del Giudice Sportivo nei confronti dei ragazzi della Juventus Under 15, colpevoli di aver intonato cori contro Napoli

Dopo sei mesi sono arrivate le sanzioni nei confronti degli Under15 della Juve, colpevoli di aver intonato cori discriminatori contro Napoli dopo aver affrontato la formazione azzurra nelle Final Four Scudetto. Tutti squalificati per una giornata i giovani bianconeri, uno dei quali, Luciano Pisapia, aveva postato sui social network un video in cui si sentivano i ragazzi cantare “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”.

Ecco le motivazioni dal comunicato ufficiale del Tribunale Federale Nazionale: «L’avere tutti, al termine della gara Juventus-Napoli disputata lo scorso 11 giugno e valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale Under 15, intonato a gran voce al rientro negli spogliatoi un coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli».