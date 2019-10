Cori razzisti Bulgaria-Inghilterra: arrestati sei tifosi

Dopo i cori razzisti durante Bulgaria-Inghilterra, sono arrivati i primi arresti ai danni di alcuni ultrà bulgari

Come riporta la BBC, sono sei i tifosi arrestati dalla polizia bulgara per i cori razzisti durante la sfida contro l’Inghilterra. Gli inglesi avevano vinto la sfida con il risultato tennistico di 6-0 ma il match è passato agli onori della cronaca per le due sospensioni a causa dei cori razzisti contro i giocatori di Southgate e i bracci tesi di alcuni supporters.

L’emittente inglese spiega che la polizia avrebbe identificato anche altre nove persone sulle quali sta indagando.