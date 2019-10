Cori razzisti contro Dalbert: semplice multa all’Atalanta

Il Giudice Sportivo ha accertato i cori razzisti contro Dalbert durante Atalanta-Fiorentina e ha comminato una multa di 10mila euro

Dopo due settimane è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito ai cori razzisti dei tifosi dell’Atalanta all’indirizzo di Dalbert durante Atalanta-Fiorentina. Il Giudice Sportivo, dopo aver sentito lo stesso Dalbert, ha accertato l’esistenza dei suddetti cori intonati da una parte della tifoseria e non da singoli tifosi ma non chiaramente percepiti dagli ispettori federali presenti al Tardini.

Per questo motivo si è limitato a comminare una multa di 10 mila euro all’Atalanta senza procedere alla chiusura della Curva o alla squalifica del campo.