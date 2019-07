Cornelius Parma: il senso dell’operazione di mercato

Cornelius è un nuovo giocatore del Parma. Analisi di questa operazione, come mai può incidere con D’Aversa

Cornelius è un nuovo rinforzo del Parma di D’Aversa, con l’attaccante che dopo il prestito a Bordeaux (solo 3 gol per lui) torna in Italia. Per quanto non sia certo una punta che segna molto, sa come rendersi utile. In una squadra diretta come il Parma, serve un sostituto di Inglese.

Cornelius ha infatti ottime doti in spazi larghi e soprattutto sa giocare bene spalle alla porta (aprendo spazi per i compagni, come ai tempi di Gasperini), anche grazie alla sua stazza fisica. Forse non sarà titolare, ma è un giocatore che sta bene nella rosa del Parma.