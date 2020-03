L’esterno della Roma Kluivert ha parlato dell’emergenza Coronavirus nella Capitale: «Adesso la situazione è tranquilla»

Justin Kluivert ha parlato dell’emergenza Coronavirus a Roma: «La situazione qui a Roma è molto tranquilla adesso, le strade sono vuote e non c’è nessuno in giro. Sono aperti solo i supermercati in pratica».

«Potete comunque allenarvi in casa per tenervi in forma: fare addominali oppure correndo sul posto», ha concluso l’esterno giallorosso.