Coronavirus, l’agente di Depaoli: «Non vede l’ora di tornare»

Emergenza Coronavirus in casa Sampdoria, l’agente di Depaoli: «Non vede l’ora di tornare in campo, sta bene»

Tra i calciatori della Sampdoria risultati positivi al Coronavirus rientra anche Fabio Depaoli. Il terzino blucerchiato, tuttavia, ha già rassicurato i tifosi sulle sue condizioni di di salute.

Anche il suo agente Andrea Tavian, contattato in esclusiva dalla redazione di SampNews24.com, ha tenuto a sottolineare l’ottima forma fisica del giocatore: «Fabio sta bene, state tranquilli. Non vede l’ora di tornare in campo».