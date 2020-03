Coronavirus, l’appello di Manolas: «Aiutiamo chi ci aiuta» – VIDEO

Il difensore del Napoli Manolas ha offerto il proprio contributo per aiutare lo Spallanzani nella lotta al Coronavirus – VIDEO

Kostas Manolas è sceso in campo per raccogliere fondi in favore dell’ospedale Spallanzani, in prima linea nella lotta al Coronavirus. L’appello è stato accolto anche dalla Roma, sua ex squadra.

«Aiutiamo lo Spallanzani a contrastare il Coronavirus. Con una piccola o grande donazione, non importa, aiutiamo chi ci sta aiutando», ha dichiarato il difensore del Napoli attraverso un video pubblicato sui social.