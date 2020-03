Coronavirus, Thiago Silva: «La Francia ha preso spunto dall’Italia ma non è riuscita a proteggersi»

Il centrale del Paris Saint Germain, Thiago Silva, parla dal Brasile dell’emergenza Coronavirus in Italia e Francia

Ospite dello show brasiliano Faix Especial di SporTV, Thiago Silva ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Francia e in Italia. Queste le parole del difensore.

FRANCIA – «Non siamo in vacanza, è un momento di riflessione. Abbiamo tutti paura di ciò che sta accadendo. Il presidente Macron si è ispirato alla situazione in Italia per adottare misure di contenimento. Ma pur essendo attenta a ciò che accadeva nel paese vicino la Francia non è riuscita a proteggersi».

BRASILE – «Qui potremmo avere ancora tempo, spero che la crisi non sarà così violenta come in Europa. Spero che le persone diventino consapevoli della gravità della situazione. Spero che le spiagge si svuotino, queste non sono vacanze scolastiche. Dobbiamo restare a casa sperando che tutto torni alla normalità il più possibile»