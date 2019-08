Correa Milan, adesso ci siamo: ecco le cifre dell’operazione

Correa Milan, adesso ci siamo: le cifre dell’operazione per portare in rossonero l’attaccante argentino dell’Atletico Madrid

Il Milan non molla la presa per Correa. Anzi, accelera e – secondo La Gazzetta dello Sport – è ormai prossimo alla chiusura dell’affare. Un’operazione costruita su una base di 35 milioni di euro, cui aggiungerne altri 5 se nei prossimi due anni l’attaccante resterà in forza ai rossoneri.

In caso di cessione, invece, l’Atletico Madrid riceveranno il 30% della futura rivendita se questa supererà i 35 milioni. Una proposta che pare aver convinto i colchoneros a lasciarlo partire e Simeone a rinunciare alla verve dell’argentino negli ultimi 30 metri di campo.