Correa Milan, i rossoneri non mollano. Presto incontro tra le parti

Correa Milan, i rossoneri non si arrendono e ci provano fino alla fine. Previsto in settimana un incontro tra l’Atletico e Boban

Angel Correa è un obiettivo di mercato del Milan da praticamente l’inizio del calciomercato. I rossoneri, per svariati motivi, non sono ancora riusciti a dare l’accelerata decisiva per portare in Italia il giocatore dell‘Atletico.

La Gazzetta dello Sport fa sapere che Boban è pronto a un viaggio in Spagna per parlare col club madrileno per provare a sbloccare la situazione. Il dirigente farà leva sulla volontà del calciatore di sposare la causa Milan.