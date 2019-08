Correa Milan, passi avanti: l’agente in Italia per trattare con i rossoneri

Correa Milan, passi avanti per la buona riuscita dell’affare: l’agente dell’argentino sarebbe volato in Italia per trattare con i rossoneri

Angel Correa ed il Milan sono più vicini che mai. L’acquisto di Rodrigo da parte dell’Atletico Madrid ha notevolmente agevolato la trattativa.

Come riportato da As l’agente Augustin Jimenez avrebbe preso questa mattina un volo per l’Italia, proprio per trattare con il Milan l’acquisto di Correa. L’Atletico Madrid chiede 55 milioni di euro mentre il Milan, dal canto suo, sarebbe ancora fermo a 40 milioni.