Correa scrive: «Forza Lazio!». E Pastore gli mette il ‘like’ – FOTO

Nell’era dei social network può accadere che un calciatore della Roma metta un ‘mi piace’ ad un connazionale che scrive ‘Forza Lazio’? Il post di Correa

Javier Pastore fa letteralmente infuriare i tifosi della Roma. E stavolta non vengono certo messe in mezzo le sue prestazioni, alquanto deficitarie nel complesso considerando il valore tecnico del calciatore ex Palermo. Arrivato dal Paris Saint-Germain la scorsa estate, Javier Pastore, oggi recuperato tra i convocati di Eusebio Di Francesco per il big match Roma-Inter, ha fatto un gesto sul web che probabilmente gli costerà qualcosa in termini di rapporto con l’ambiente giallorosso.

Cosa è accaduto? Questa mattina, Javier Correa, calciatore della Lazio e fin qui protagonista di ottime prestazioni con la maglia biancoceleste, ha pubblicato un post su Instagram con l’hashtag Forza Lazio Sempre. «Continuiamo a lavorare tutti insieme» ha scritto il Tucu, ricevendo oltre 60 mila mi piace in poche ore. Tra questi 60mila, tuttavia, c’è un like che proprio stona all’occhio ed è quello di Javier Pastore che, in buona fede, non avrà considerato il peso di quell’hashtag e le relative polemiche prodotte dal mettere un mi piace sotto a questa foto. I due sono connazionali e si conoscono, ma probabilmente ciò verrà interpretato dalla tifoseria giallorossa come una mancanza di rispetto per i propri colori. Una nuova boutade che non aiuterà di certo l’ambientamento di Pastore con la nuova maglia.