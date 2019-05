Il Napoli più vicino a due obiettivi dopo l’intesa con Mino Raiola: Hirving Lozano in arrivo dal PSV Eindhoven per 40 milioni, via libera anche al rinnovo di Lorenzo Insigne fino al 2024

Avrebbero fruttato molto bene i colloqui degli ultimi giorni tra il Napoli e Mino Raiola: le parti, stando alle indiscrezioni riportate stamane dal Corriere dello Sport, avrebbero di fatto raggiunto l’accordo per il rinnovo di Lorenzo Insigne, ma non solo. La società azzurra avrebbe infatto anche intavolato la trattativa che dovrebbe portare in estate a Hirving Lozano, attaccante messicano del PSV Eindhoven già da mesi obiettivo di mercato: il giocatore, sotto contratto con il club olandese fino al 2024, dovrebbe arrivare per una cifra molto vicina ai 40 milioni di euro a completare il reparto offensivo partenopeo.

Reparto offensivo che, come già accennato, non dovrebbe in ogni caso perdere Insigne: dopo le tensioni con la piazza registrate nelle ultime settimane, Raiola avrebbe alla fine fissato i paletti per il rinnovo della bandiera azzurra fino al 2024 ad un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti l’anno più bonus. Escluso per il momento l’inserimento di clausole rescissorie.