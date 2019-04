Corsa Champions alle ultime 5 giornate: tutto ancora da decidere. 6 squadre per 2 posti e tanti scontri diretti

Cinque giornate al termine del campionato e una corsa Champions ancora tutto da decidere. Abbiamo messo a confronto i calendari delle sei squadre in lotta per gli ultimi due posti vacanti per l’Europa che conta, calcolando anche cosa potrebbe succedere in caso di confronto di scontri diretti.

Calendario Inter – 3° posto – 61 punti

L’Inter è, al momento, la squadra che conduce la corsa alla Champions League. I punti sono 61, terzo posto distanziato di ben 4 lunghezze sulle inseguitrici. Il calendario sorride ai nerazzurri, ma che dovranno comunque non commettere passi falsi. Dopo un inizio in salita dove riceveranno in casa la Juventus, l’Inter di Spalletti affronterà in trasferta l’Udinese di Tudor (in piena lotta salvezza) e il Chievo ormai retrocesso. Penultima giornata di campionato contro con la seconda classificata, il Napoli, al San Paolo, per poi chiudere al San Siro contro l’Empoli.

In quanto a scontri diretti, l’Inter conduce su Roma, Milan e Lazio. Classifica a sfavore, in caso di pari punti, con Torino e Atalanta.

INTER – Juventus

Udinese – INTER

INTER – Chievo

Napoli – INTER

INTER – Empoli

Calendario Milan – 4° posto – 56 punti

Il Milan si trova ora ad un 4° posto che consente la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono dunque la squadra che ha da perdere più di tutti. A pari punti contro i bergamaschi, il Milan di Gattuso ha un calendario tutto in discesa. Superato lo scoglio Torino, scontro diretto fondamentale, il diavolo giocherà in casa contro il Bologna, andrà in trasferta a Firenze e nelle ultime due affronterà Frosinone al San Siro e Spal fuori casa.

In scontri diretti, tutto da decidere ancora contro i granata. La partità dell’andata finì 0-0 a San Siro. In vantaggio contro Atalanta, Roma e Lazio. A sfavore contro i i rivali cittadini dell’Inter.

TORINO – MILAN

MILAN – Bologna

Fiorentina – MILAN

MILAN- Frosinone

Spal – MILAN

Calendario Atalanta- 6° posto – 55 punti

L’inaspettata vittoria dell‘Atalanta contro il Napoli, proietta la dea a pari punti con i rossoneri. Gli scontri diretti a sfavore per la squadra di Gasperini con il Milan, non spaventano l’Atalanta. Tuttavia il calendario è tutt’altro che favorevole. La prossima a Bergamo contro l’Udinese a caccia di punti per la salvezza. Poi scontro diretto all’Olimpico contro la Lazio. I nerazzurri affronteranno poi il Genoa in trasferta, per poi chiudere con la Juventus all’Allianz prima e il Sassuolo in casa poi.

Scontri diretti che sorridono all’Atalanta in caso di parità di punti sull’Inter, con cui è in vantaggio. Situazione di parità totale contro la Roma, ma su cui ha una media GF/GS decisamente migliore. In svantaggio su Milan e Toro. Tutto da decidere con la Lazio (l’andata finì 1-0 per i bergamaschi, in casa)

ATALANTA – Udinese

LAZIO – ATALANTA

Genoa – LAZIO

Juventus – ATALANTA

ATALANTA – Sassuolo

Calendario Roma – 6° posto – 55 punti

La Roma segue Atalanta e Milan con un solo punto di distanza. Il calendario sorride ai giallorossi: la prossima all’Olimpico contro un Cagliari ormai salvo, poi a Genova contro il grifone. La partità più delicata è quella contro la Juventus, ormai campioni d’Italia, in casa. Poi tutto facile (sulla carta) per la squadra di Ranieri: Sassuolo in trasferta e Parma in casa.

Scontri diretti in svantaggio contro Milan, Inter e Atalanta (i bergamaschi hanno una miglior media GF/GS), quindi tutte le squadre con un piazzamento migliore dei giallorossi. Ma in vantaggio guardando in basso: su Torino e Lazio, in caso di parità di punti.

ROMA – Cagliari

Genoa – ROMA

ROMA – Juventus

Sassuolo – ROMA

ROMA – Parma

Calendario Torino – 7° posto – 53 punti

Mazzarri promette la Champions al popolo granata. Per ora, tuttavia, il Torino si trova al 7°, lontano 3 punti dal Milan. Lo scontro diretto alla prossima contro i rossoneri sarà decisivo, ma il calendario è tra i più complicati. Dopo il diavolo, sarà derby di Torino all’Allianz. Poi due partite facili sulla carta: in casa con il Sassuolo e e in trasferta con l’Empoli. Ultima partita che potrebbe essere decisiva in chiave Europa: Torino-Lazio allo stadio Grande Torino.

Scontri diretti da decidere su Milan e Lazio, ma con ambedue le partite da giocare in casa. In svantaggio su Roma ed Inter, mentre in vantaggio sull’Atalanta.

TORINO – MILAN

Juventus – TORINO

TORINO – Sassuolo

Empoli – TORINO

TORINO – LAZIO

Calendario Lazio – 8° posto – 52 punti

La Lazio è l’ultima della fila e con un calendario tutt’altro che semplice. I biancocelesti affronteranno la Sampdoria a Genova, con i blucerchiati all’ultima chiamata per l’Europa League. Poi scontro diretto con l’Atalanta in casa. Due partite più semplici, ma pericolose: in trasferta a Cagliari e in casa con il Bologna. Chiude lo scontro diretto con il Torino in casa dei granata.

Scontri diretti ancora da decidere con Torino e Atalanta (perso all’andata 1-0 a Bergamo). A sfavore contro Inter, Lazio e Milan. Situazione tra le più difficili.

Samp – LAZIO

LAZIO – ATALANTA

Cagliari -LAZIO

LAZIO – Bologna

TORINO – LAZIO