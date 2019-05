Corsa Champions, è lotta serata. Ecco i possibili scenari all’ultima giornata

La corsa alla Champions League è stata capace di regalare tante emozioni. Atalanta, Inter, Milan e Roma si giocano tutto alla fine

La lotta per agguantare terzo e quarto posto ha regalato tantissime emozioni in quest’annata. Sin dall’inizio del campionato Inter, Atalanta, Milan, Roma e fino alla giornata scorsa Torino e Lazio si sono date battaglia. Le pretendenti, quando mancano 90 minuti alla conclusione del campionato, possono ancora tutte sperare. Chi più, chi meno.

L‘Atalanta ha attualmente lo scenario più favorevole. Agli orobici basta vincere in casa col Sassuolo per confermarsi al terzo posto. Questo perché è in vantaggio negli scontri diretti con l’Inter. Discorso uguale per la squadra di Spalletti, a cui basterebbe un successo casalingo con l’Empoli per tornare nuovamente in Champions. Anche in caso di sconfitta e di successo del Milan passerebbero i nerazzurri in quanto avanti nei confronti, mentre con la Roma si andrebbe a vedere la differenza reti.

Rossoneri e giallorossi sono entrambe nella stessa condizione: devono vincere e sperare che le due squadre davanti si fermino. Milan che non si qualificherebbe in caso di pari punti con l’Inter, scenario che si aprirebbe invece in caso di appaiamento con Atalanta e Roma. Sono i capitolini ad avere la situazione peggiore: si qualificano solo se perdono le tre concorrenti.