L’Inter fa un favore al Milan, che mantiene il 4° posto. Roma fermata dai nerazzurri: la situazione della corsa all’Europa

Inter e Roma non vanno oltre il pareggio: i nerazzurri fanno un favore ai cugini del Milan. I rossoneri si salvano ancora nonostante lo scivolone a Parma. Nessuna concorrente, infatti, ha superato il club milanista, che rimane quindi al quarto posto a quota 56 punti. L’Atalanta lunedì sera avrà la possibilità di raggiungere i ragazzi di Gattuso, ma dovranno vincere a Napoli.

Difficile, quindi, che il Milan riesca a perdere il quarto posto alla 33° giornata. La Lazio ha clamorosamente perso in casa contro il Chievo, e al momento si trova fuori dall’Europa. Solo il Torino ha guadagnato terreno, superando i biancocelesti grazie alla vittoria maturata contro il Genoa a Marassi.

In questo finale di campionato il Milan sta dimostrando di non meritare un posto in Champions League a causa degli evidenti limiti dal punto di vista del gioco e della mentalità. Fortunatamente per i rossoneri, sembra che nessuno voglia assestare il sorpasso.