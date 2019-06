Cosenza, ufficiali i rinnovi di Idda e Bruccini: i dettagli

Cosenza, ufficiali i rinnovi di Idda e Bruccini: la società calabrese getta le basi per la prossima stagione di Serie B

Il Cosenza mette a segno due importanti rinnovi in vista della prossima stagione di Serie B. Come comunicato dalla società calabrese sul sito ufficiale, Riccardo Idda e Mirko Bruccini saranno ancora in rossoblù.

Bruccini, centrocampista classe 1993, ha rinnovato il suo contratto fino al 2021. Lo stesso vale per il difensore classe ’88 Riccardo Idda, che resterà nei Lupi ancora per due anni.