Costacurta: «Allegri via dalla Juve, nessuna sorpresa. La Champions…». Così il subcomissario della FIGC sulla separazione

Billy Costacurta ha parlato della separazione tra Juventus e Massimiliano Allegri. Le sue parole.

SUL RAPPORTO ALLEGRI-JUVE – «Non è una sorpresa a mio parere, quando la discussione va avanti così ci sono dei punti che non collimano» (…) «Max la pensava diversa dalla società, se ci si fosse avvicinati un pochino ci sarebbe stato un esito diverso» (…) «Credo che la società pensi che la squadra non sia da rifondare e che abbia dovuto scegliere tra allenatore e giocatori».

SULL’ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS – «Credo che dall’eliminazione in Champions qualcosa sia trapelato, è stata una grossa botta».

SUL FUTURO ALLENATORE – «Chi sostituirà Allegri deve avere una certa mentalità, deve aver già vinto qualcosa. Credo che dovremo aspettare la finale di Champions per sapere qualcosa di più. Simone Inzaghi? Quella della Juve è una panchina pesante per Simone Inzaghi, la pressione ti può cambiare la faccia».