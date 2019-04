Milan, parla Costacurta: «La sconfitta con la Samp è colpa del derby perso»

L’ex difensore del Milan commenta il caso Gattuso: «Rino pensa solo all’obiettivo Champions, il suo contratto non gli interessa»

Alessandro Costacurta ha analizzato a Sky Sport la sconfitta del Milan rimediata contro la Sampdoria: «La sconfitta con la Samp del Milan per me è conseguenza diretta del derby. Lì i giocatori non hanno perso solo la partita, ma anche un po’ di fiducia. Con la Samp secondo me non è andata malissimo la squadra, ma si è visto che i giocatori avevano perso un po’ di fiducia e proprio per questo la gara con l’Udinese sarà fondamentale».

Sul futuro di Gattuso: «Chiunque è in quella posizione non vuol parlare delle situazioni personali e lui non fa eccezione. Rino pensa solo ed esclusivamente all’obiettivo Champions, il suo contratto non gli interessa».

Costacurta termina l’intervista commentando le parole di Spalletti: «Credo abbia chiarito bene qual è la posizione, lui viene criticato ma è stato chiaro su tutto, anche sul fatto che dalla prossima partita ci sarà Icardi».