Cottarelli: «Super League? Un atto arrogante di chi vuole controllare il calcio. Vi dico chi è il giusto esempio»

Sulle pagine della Stampa Carlo Cottarelli, ex direttore esecutivo del board dell’FMI, ha rilasciato un’intervista toccando vari temi. Ecco le sue parole.

SUPERLEGA: «Un atto arrogante da parte di club che pensavano di controllare il calcio a proprio piacimento. La reazione ha mostrato come a non volere questo progetto sia stato chi poi lo avrebbe dovuto acquistare. Se fosse nata cento anni fa vedremo sempre Genoa-Pro Vercelli»

GIOVANI: «Il tema generazionale c’è, i giovani hanno meno ricordi. Ma se ogni settimana offri Milan-Real Madrid dopo un po si stancano anche loro. Il tema è ridisegnare il sistema»

MODELLO: «Il modello da copiare è il Bayern Monaco, vince e ha i conti in ordine. Non a caso non ha una proprietà americana con fini di lucro. Il Bayern è controllato dai tifosi attraverso l’azionariato popolare. Il mecenate non riesce più, facciamo comandare i tifosi»

REAL E BARCELLONA: «Oltre i modelli conta chi gestisce, Perez ad esempio ha alimentato la corsa agli stipendi»

RIEQUILIBRIO: «L’operazione Super League mi sembra un riequilibrio tra club, Fifa e Uefa. Ma dubito che il modo per ottenerlo siaun comunicato stampa a mezzanotte in cui si annuncia che verrà cancellata la meritocrazia»

GOVERNI: «Non hanno concordato una linea, è stata una protesta spontanea. Era troppo evidente la distruzione di valori»