Coutinho Bayern Monaco: il raccordo che manca a Kovac

Coutinho è perfetto per le attuali lacune del Bayern Monaco. Kovac ha bisogno di qualità tra le linee

In uscita da Barcellona, Coutinho è molto vicino al Bayern Monaco. Lo scorso anno, Kovac in fase di possesso si è aggrappato molto a Thiago Alcantara, soprattutto in avvio di azione: lo spagnolo era totale accentratore del palleggio e nell’uscita dal basso, rimanendo davanti alla difesa.

Qualche metro più avanti mancava però qualità nell’attacco di posizione, soprattutto per vie centrali. Coutinho, oltre ad aumentare la qualità della manovra bavarese, darebbe più soluzioni in fase offensiva, dotando il Bayern di un grande rifinitore tra le linee.