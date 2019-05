Cragno-Roma, l’agente Battistini: «Vedremo in estate»

Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, potrebbe andare alla Roma. Ecco le parole del suo agente Graziano Battistini

Alessio Cragno potrebbe lasciare il Cagliari per andare alla Roma. I giallorossi hanno bisogno di un nuovo portiere titolare e hanno puntato il mirino sull’estremo difensore dei sardi. Graziano Battistini, agente dell’estremo difensore rossoblù, ha parlato così a Radio Crc: «Partenza scontata? Non esiste nulla di scontato nel calcio. a partenza di Cragno non è scontata, anzi di reale al momento c’è il fatto che il ragazzo è orgoglioso di essere il portiere del Cagliari».

Prosegue Battistini: «In estate poi valuteremo la situazione ma ad oggi l’unica cosa che posso dire è che Alessio ha un contratto lungo con il Cagliari e che il club sa di avere a disposizione un portiere di primo livello. La Roma? Alessio è un portiere apprezzato perché ha dimostrato sul campo di essere uno dei più forti ed è naturale avere la stima dei grandi club e degli addetti ai lavori».