Cremonese, si pensa al colpo Kouame dalla Fiorentina: le ultime

Dopo aver preso Okereke, la Cremonese pensa al colpo Kouame dalla Fiorentina per rinforzare l’attacco

La Cremonese vuole regalarsi una squadra competitiva per il ritorno in Serie A. Braida sta lavorando sul mercato per portare ad Alvini giocatori utili al progetto.

Dopo aver chiuso per Okereke dal Venezia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbe pensando a Kouame. L’attaccante della Fiorentina sarebbe più di un’idea per rinforzare il reparto offensivo.