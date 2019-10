Cremonese, Baroni: «Testa bassa e pedalare, pensiamo solo a lavorare»

Le prime dichiarazioni del nuovo tecnico della Cremonese Baroni che ha sostituito l’esonerato Rastelli

Inizia un nuovo capitolo per la Cremonese. Archiviato l’esonero di Rastelli ora la squadra è affidata a Marco Baroni. Così il patron del club ha analizzato il momento: «C’è pressione ma è normale, senza sarebbe inutile alzarsi dal letto la mattina. Dobbiamo andare avanti passo dopo passo, non amo fare proclami e non ne farò. Con tutto il rispetto per ciò che ha fatto Rastelli ora dobbiamo riprenderci tutti insieme».

Anche il nuovo mister ha detto la sua: «La condizione fisica passa anche da quella mentale, in primis dunque serve entrare nella testa dei giocatori. Questa società mettere a disposizione qualcosa di molto raro e complicato da trovare e ci garantisce di avere solo un pensiero: quello del lavoro. Dunque lavoriamo e testa bassa e pedalare, un gradino alla volta».