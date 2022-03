Il centrocampista azzurro Bryan Cristante ha parlato nel post partita dell’amichevole contro la Turchia: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Rai Sport, Bryan Cristante ha parlato dopo Turchia-Italia.

SETTIMANA AZZURRA– «Siamo stati bravi a reagire in un ambiente non facile. Era importante avere una reazione forte e fornire una buona prestazione. Da questa parentesi portiamo a casa delusione ma non c’è tempo per piangersi addosso».