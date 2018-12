Cristiano Ronaldo già in doppia cifra: eguagliato il record di Charles nel 1957-58

Cristiano Ronaldo è già in doppia cifra con la maglia della Juventus: eguagliato il record di John Charles nel 1957-58

Doppia cifra per CristianoRonaldo! Quattordici gare di campionato giocate e 10 gol per il fenomeno della Juventus che ha aggiunto un altro stadio alla sua collezione (al Franchi non aveva ancora segnato). Allegri non aveva mai sostituito CR7 (che nella sua prima stagione bianconera finora ha saltato solo un’ora a Valencia dopo l’espulsione e l’intero incontro casalingo con lo Young Boys per squalifica) e ieri gli ha risparmiato gli ultimi 10 minuti, poco dopo il 10° sigillo, arrivato su rigore. Ronaldo ha eguagliato un record che resisteva da 60 anni: l’ultimo esordiente della Juve a segnare 10 reti nelle prime 14 partite in A era stato JohnCharles nel 1957-58.

Ronaldo segna, incanta e fa divertire i tifosi della Juventus ma si è messo a disposizione della squadra. Il portoghese infatti è decisivo anche nei primi due gol della Juventus, senza toccare il pallone: nel primo gol Bentancur trova lo spazio per avanzare con la palla al piede perché Cristiano gli lascia un’autostrada portandosi via Milenkovic e Pezzella dopo il triangolo tra Rodrigo e Dybala, nel secondo gol prova a colpire il pallone e disturba i giocatori della Fiorentina, impedendo loro il salvataggio. Ora l’Inter.