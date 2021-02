Cristiano Ronaldo compie 36 anni, la Juventus: «Festeggiato con i due gol all’Inter»

Cristiano Ronaldo compie oggi 36 anni, la Juventus gli fa gli auguri con un messaggio speciale

Cristiano Ronaldo compie oggi 36 e la Juventus gli scrive una lettera sul proprio sito ufficiale.

«Il regalo più bello è arrivato con qualche giorno di anticipo. Perché Cristiano, che oggi compie 36 anni, probabilmente non poteva festeggiarsi meglio che con la doppietta di San Siro, martedì, che ha permesso alla Juve di battere l’Inter. Passano gli anni, ma ciò che resta immutato è la sua grande voglia di continuare a lavorare, a migliorarsi, a vincere, un modo di intendere il calcio che l’ha accompagnato per tutta la sua straordinaria e incredibilmente vincente carriera. I numeri e i riconoscimenti di CR7 parlano per lui, ma dietro a una macchina da gol perfetta ci sono duro lavoro, una straordinaria abnegazione e un carisma che, a partire da ogni singolo allenamento, mette al servizio dei compagni per continuare a crescere, tutti insieme».